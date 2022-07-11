اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكاظمى يؤكد على توفير الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية بالعراق

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:35 ص
الكاظمى يؤكد على توفير الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية بالعراق رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على توفير الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية.


وقال الكاظمي خلال حضوره فعاليات التمرين التعبوي لجهاز مكافحة الإرهاب، :" نتذكر دائما بطولات الأبطال وتضحياتهم في جهاز مكافحة الإرهاب وجميع صنوف قواتنا العسكرية والأمنية، لافتا إلى أن هذه التضحيات سيرويها التاريخ، وتنال تقدير كل العراقيين ومحبتهم واحترامهم".


وأضاف، "أتابع كل التدريبات والإنجازات، في الصحاري والجبال والوديان، وكافة المعارك اليومية، فهي دليل على وفائكم للوطن وحرصكم على حياة المواطنين".


وأكد الكاظمي أنه سيوفر كل الدعم لجميع القوات والعناصر في المؤسسة العسكرية والأمنية".


العراق

مصطفى الكاظمى

المؤسسة العسكرية العراقية

الإرهاب فى العراق



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