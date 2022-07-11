الصين تعزز حملات خدمات الصحة الإنجابية بين الشباب

كتب خالد إبراهيم

كشفت الصين عن منهجيات لتعزيز الصحة الإنجابية بين الشباب، حيث تم إطلاق حملات خدمات صحة إنجابية مختلفة خلال الأعوام الماضية، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للسكان، وبصفتها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان فى العالم.

وخلال العقد الماضى، قدمت جمعية تنظيم الأسرة الصينية خدمات التثقيف الصحى، بالإضافة إلى رفع الوعى بالصحة الإنجابية والتدريب والاستشارة، إلى أكثر من 10 آلاف مدرسة ابتدائية وثانوية و700 كلية، بحسب ما ذكرته وكالة شينخوا.

وقال هونج بينج، مسؤول بالجمعية، إن هذه الجهود تهدف إلى تزويد الشباب بمعرفة عن الصحة الإنجابية، وتعزيز سلوكهم الإيجابى والمسؤول، وحمايتهم من مشكلات تشمل الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض المتعمد