اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 08:40 ص
أكرم القصاص
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الصين تشهد تحسنا في بيئتها الإيكولوجية خلال النصف الأول من العام الجاري

الإثنين، 11 يوليه 2022 08:00 ص
الصين تشهد تحسنا في بيئتها الإيكولوجية خلال النصف الأول من العام الجاري الصين
أ ش أ

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ذكرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية أن البلاد أحرزت تقدما مطردا في البيئة الإيكولوجية خلال النصف الأول من العام الجاري بينما تواصل مسار التنمية الخضراء.
 
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)  - إلى تحسن جودة الهواء، حيث انخفض متوسط تركيز الجسيمات العالقة في الهواء (PM2.5) بنسبة 5.9 % على أساس سنوي إلى 32 ميكروغرام لكل متر مكعب خلال الأشهر الستة الأولى.
 
وأظهرت البيانات أن نسبة الأيام التي كانت جودة الهواء فيها جيدة بلغت 84.6 % في المدن على مستوى الولاية فما فوق، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن العام الماضي.
 
وشهدت الصين أيضا صفاء أكبر في المياه السطحية، حيث ارتفعت نسبة المياه السطحية ذات النوعية الجيدة إلى حد ما - عند الدرجة الثالثة أو أعلى منها في نظام جودة المياه المكون من خمس طبقات في البلاد - بـ 4 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 85.7 % خلال الفترة من يناير إلى يونيو. وأظهرت البيانات أن المياه السطحية تحت الدرجة الخامسة، أدنى مستوى، انخفضت 0.8 نقطة مئوية إلى 1.1 % عن العام الماضي.
 
ومن بين أحواض الأنهار الرئيسية، سجل كل من حوضي نهر اليانجتسي والنهر الأصفر جودة أفضل للمياه السطحية، بنسبة 97 % من المياه السطحية للأحواض المذكورة عند الدرجة الثالثة فما فوق. وفي عام 2022، ستبذل جهود متواصلة لتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، وفقا لتقرير عمل الحكومة في البلاد.

الصين

البيئة الصينية

التنمية الخضراء فى الصين

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