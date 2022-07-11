اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 08:53 م
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الرئيس الأمريكى يؤكد تصميمه على تجديد حظر الأسلحة الهجومية

الإثنين، 11 يوليه 2022 08:00 م
الرئيس الأمريكى يؤكد تصميمه على تجديد حظر الأسلحة الهجومية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه مصمم على تجديد حظر الأسلحة الهجومية، مشيرا إلى "أننا نعيش فى بلد غارق فى أسلحة الحرب".

وفى تصريح أمام حشد من المشرعين والمدافعين وأقارب ضحايا العنف المسلح فى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، سأل بايدن: ""ما هو الأساس المنطقى لوجود هذه الأسلحة خارج مناطق الحرب؟"، مشددا على "ضرورة القيام بالمزيد، مع التركيز بشكل خاص على توافر الأسلحة عالية القوة".

وشدد على أنه "يجب حظر الأسلحة الهجومية، وأنا مصمم على حظر هذه الأسلحة وعلى حظر المخازن ذات السعة العالية، ولن أتوقف حتى نحقق ذلك"، داعيا إلى فرض قوانين التخزين الآمن التى من شأنها أن تجعل الفرد مسؤولا عن عدم تخزين سلاحه بطريقة آمنة، إذا تم استخدام هذا السلاح فى جريمة.

يذكر أنه تم حظر الأسلحة الهجومية فى عام 1994. وبعد ذلك تحت ضغط من الاتحاد القومى الأمريكى للأسلحة ومصنعى الأسلحة وغيرهم، تم رفع هذا الحظر فى عام 2004.


جو بايدن

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