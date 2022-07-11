الدفاع الروسية تعلن تدمير 243 طائرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 243 طائرة مقاتلة و 137 مروحية و 1506 طائرات مسيرة .



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - أنه تم أيضا تدمير 354 منظومة مضادة للطائرات ، و4020 دبابة ومدرعة ، و741 راجمة صواريخ ، و 3132 مدفع هاون ، و4149 من المركبات العسكرية الخاصة .



وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.