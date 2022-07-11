الدفاع التايوانية: جيش الصين نفذ 555 طلعة جوية فوق مناطقنا بالنص الأول من 2022

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن الجيش الصيني نفذ 555 طلعة جوية فوق مناطقنا الدفاعية في الأشهر الستة الأولى من 2022، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق حثت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة، وكذلك الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان.

جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان تعقيبا على ما يسمى بالمبادرة الأمريكية- التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.