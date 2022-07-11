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الجيش الأوكرانى: استعادة بلدة ايفانيفكا فى إطار الهجوم المضاد للقوات فى خيرسون

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:57 ص
الجيش الأوكرانى: استعادة بلدة ايفانيفكا فى إطار الهجوم المضاد للقوات فى خيرسون الجيش الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش الأوكراني، استعادة بلدة ايفانيفكا في إطار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعربت الحكومة الأوكرانية، عن استيائها الشديد تجاه قرار الحكومة الكندية بإعادة مُحرك توربين بعد تصليحه إلى ألمانيا والذي سيعمل على إعادة تشغيل خط إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا "نورد ستريم 1".

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية - في بيان مشترك مع وزارة الطاقة نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه في اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة الكندية هذا القرار، قصفت روسيا مناطق سكنية في عدة مناطق بأوكرانيا، كما استهدفت القوات الروسية البنيات التحتية المدنية، وهو ما خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وأكد البيان أن أوكرانيا ممتنة للمجتمع الدولي ودول مثل كندا وألمانيا، لما فرضوه من عقوبات اقتصادية وغيرها من القيود ضد روسيا لوقف حربها على أوكرانيا، لكن "في الوقت نفسه، فإن الاتفاق الكندي - الألماني الأخير والقرار المُعلن على أساسه، هو ليس إلا تعديل لنظام العقوبات حسب أهواء روسيا".

 

 


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