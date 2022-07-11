الاتحاد الأوروبى يوصى بجرعة تطعيم ثانية ضد كورونا لمن هم فوق الـ60

كتب أحمد عرفة

أوصى الاتحاد الأوروبي بجرعة تطعيم ثانية ضد كورونا لمن هم فوق الـ60 ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 555 مليونا و454 ألفا و658 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و351 ألفا و181 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.8 مليون.