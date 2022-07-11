اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يوصى بجرعة تطعيم ثانية ضد كورونا لمن هم فوق الـ60

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:34 ص
الاتحاد الأوروبى يوصى بجرعة تطعيم ثانية ضد كورونا لمن هم فوق الـ60 كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصى الاتحاد الأوروبي بجرعة تطعيم ثانية ضد كورونا لمن هم فوق الـ60 ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 555 مليونا و454 ألفا و658 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و351 ألفا و181 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.8 مليون.

 

 


كورونا

الاتحاد الاوروبى

لقاحات

ازمه كورونا

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة