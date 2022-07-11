وقال ميجيل - في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الفضائية اليوم الإثنين - "لاحظنا أن هناك مستجدات مهمة جداً ومفيدة للغاية، والتي تم اعتمادها من قبل السلطات السعودية خلال موسم الحج، منها مثلا مستجدات للتسجيل للراغبين في أوروبا أو للحجاج الأوروبيين، والتسجيل المباشر للحصول على التأشيرة، وهي من المستجدات المفيدة للغاية مقارنة بالموسم الماضي".

وأضاف: "نلاحظ ونقدر أيضاً الحرص من قبل السلطات السعودية على صعيد الصحة، لاحظنا أن يقتصر الحج هذا العام على الفئة العمرية لأقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كما أن النصائح من قبل وزارة الصحة في موسم الحج للحجاج المتعلقة باتباع نصائح غذائية للحفاظ على صحة الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج، فهناك على المواقع الإلكترونية نصائح كثيرة ومفيدة".

وأكمل :"لاحظنا أيضاً إرشادات بعدة لغات تصل لأكثر من 20 لغة مختلفة، بما في ذلك لغات في الاتحاد الأوروبي، هذا مفيد جداً نظراً لوجود عدد كبير من الحجاج الأوروبيين لا يتحدثون اللغة العربية".

وتابع، المتحدث الأوروبي: "علينا أن نتحدث عن قصص النجاح بعد عامين من الوباء، والقيود المفروضة على الحجاج والراغبين للقيام بالحج، سواء كان من أوروبا أو مناطق أخرى في العالم، كانت السلطات السعودية حذرة في إنشاء المنصات اللازمة على المواقع الإلكترونية وأيضا إنشاء الترتيبات اللوجستية، كان الأمر مميزاً وقصص النجاح تصل إلى أكمل درجة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.