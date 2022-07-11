اعرفى إزاى تحافظى على وزنك بدون زيادة خلال عيد الأضحى

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك وتجنب حدوث أي زيادة خلال فترة عيد الأضحى، فيجب عليك الالتزام بالنظام الغذائي المتوازن وتناول الوجبات الخفيفة الصحية بجانب بعض اللحوم ، وفى السطور القادمة سنوضح أهم النصائح للحفاظ على وزنك خلال عيد الأضحى، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

4 نصائح للحفاظ على الوزن أثناء عيد الأضحى

1- ابدأ بوجبة إفطار مغذية



يمكن أن يؤثر التحكم فى كمية السعرات الحرارية التى تتناولها خلال النصف الأخير من اليوم بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائى لديك، معظم عناصر الإفطار مثل البيض والحبوب والفطائر تحتوى فى الغالب على الكربوهيدرات الصحية والبروتينات تجعلها خطوة صحية.

ابدأ يوم العيد بتناول 2-3 أكواب من الماء الدافئ مع رشة من الليمون ثم تناول فطور دسم الكثير من الفواكه الموسمية وكوب من عصير الفاكهة واختيارك من البيض يمكنك حتى إضافة الفطائر.

2- تناول وجبات صغيرة



الجميع يبقى معدته فارغة للاستمتاع بعيدًا عائليًا كبيرًا، لكن هذا لا يعنى أنه يجب عليك إنهاء كل طبق على الطاولة يمكن أن يؤدى تناول وجبة كبيرة على معدة جائعة إلى الانتفاخ ومشاكل فى المعدة.

3-عدم الإفراط فى تناول حلويات العيد



غالبًا ما يبدأ المسلمون فى جميع أنحاء العالم يومهم بالحلويات اللذيذة، ويشاركونها كهدايا، ويجب عدم الإفراط فى تناول الحلوى والطريقة الجيدة لتذوق الحلوى هي مشاركتها مع 2 أو 3 أشخاص بهذه الطريقة يمكنك إشباع الرغبة دون الشعور بالذنب.

4. اختر الطعام المشوى دائما



الطريقة التى يتم بها طهى الطعام يمكن أن تضيف أو تقلل بشكل خطير من السعرات الحرارية المتناولة والطعام المشوى أكثرها صحة ويحافظ على الوزن المثالى للجسم.