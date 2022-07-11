استغلى العيد واهتمى ببشرتك بوصفات صحية

كتبت نهير عبد النبى

نضارة البشرة وجمالها من أكثر الأمور التى نسعى لها جميعًا، لذلك ينصح "اليوم السابع" الفتيات باستغلال إجازة العيد فى الاهتمام بالبشرة سواء بتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية او بعمل ماسكات طبيعية فى المنزل.

ويقدم موقع elle بعض الوصفات الطبيعية المناسبة للبشرة والتى تساعد على نضارتها وجمالها وهى:

ماسك الكركم

يحتوى الكركم على بعض الخصائص التى تساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة وهو عبارة عن

-ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

- ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

- ملعقة كبيرة من العسل الابيض

تخلط المكونات ويتم وضعها على البشرة لمدة ربع ساعة .

-وصفة جوز الهند



جوز الهند مع العسل الأبيض من الوصفات التى تساعد على تنقية البشرة ومحاربة التجاعيد لذلك ينصح بوضع خليط زيت جوز الهند مع العسل الأبيض وزيت اللافندر وتطبيق الخليط على البشرة لمدة تلت ساعة.





-وصفة الافوكادو



الافوكادو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والتى ينصح بتناولها دائما كما ينصح بعمل ماسك الافوكادو مع العسل الابيض والشوفان حيث يعمل ذلك على ترطيب البشرة وتفتيحها ونضارتها.





-ماسك الزبادى والعسل



الزبادى والعسل الابيض من أفضل أنواع الماسكات الطبيعية التى ينصح بوضعها على البشرة نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة للترطيب والتفتيح.