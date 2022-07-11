استدرجه وقتله وحول سيارته الملاكى لأجرة.. أسرة المجنى عليه تروى الواقعة

أسيوط - هيثم البدرى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة المجنى عليه ناصر عبد الرحمن أحمد 56 سنة الذى تم استدراجه من قبل أحد الأشخاص الذى طلب منه أن يقوم بتوصيله إلى أحد الأماكن بنطاق أسيوط كون المجنى عليه يعمل بسيارته الملاكى للتوصيل.

وقال محمد ناصر الابن الأكبر للمجنى عليه، إن والده يمتلك سيارة ملاكى يقوم بتشغيلها كأجرة لتوصيل الطلبات وقام الجانى باستدراجه لتوصيله إلى محافظة أسيوط بعد أن ركب معه من مركز البدارى وبعدها اختفى الوالد، وقمنا بتحرير محضر بتغيبه وبعد 32 يوما من التغيب جاءنا بلاغ من مستشفى الايمان بالأربعين ومن الأجهزة الأمنية بالعثور على جثته وتوجهت إلى المستشفى وتعرفت على جثته.

وأضافت زوجة المجنى عليه، أن زوجها هو العائل الوحيد لأبنائه وكانت السيارة التى يعمل بها هى مصدر الدخل الوحيد لكل الأسرة وطالبت بالقصاص العادل وسرعة إعدام الجانى الذى استدرج زوجها وغدر به.