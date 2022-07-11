إقبال كبير على مراكز شباب كفر الشيخ لليوم الثالث من أيام عيد الأضحى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مبادرة " العيد احلى بمراكز شباب مصر "، وتوافد المواطنون بمختلف الفئات عليها، لقضاء وقت ترفيهى للطلائع والشباب بمراكز الشباب " برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وقد شهدت إقبالاً كبيراً منذ انطلاق المبادرة أمس من الرواد داخل مراكز شباب بكافة أنحاء المحافظة.



قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المبادرة التى أطلقتها الوزارة بقيادة وزير الشباب والرياضة ، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب " تهدف لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة، هذا وقد أصدر محروس تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية مشكلة من فريق إدارتى الشباب والطلائع لمتابعة فاعليات الاحتفالية بمراكز الشباب، ووجه بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامى بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.



وأضاف محروس، تمكنت مراكز شباب كفر الشيخ على مدار اليومين الماضيين من المبادرة، جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهى للطلائع والشباب " ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة فى نفوس رواد الهيئات الشبابية يأتى ذلك بإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.



يأتى ذلك فى إطار متصل تنفذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب، واليوم الترفيهى بمراكز الشباب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وبتوجيهات من القيادة السياسية لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.









اقبال على ملاعب مراكز الشباب



توزيع البالونات



فرحة الاطفال بثالث أيام عيد الأضحى



ممارسة الالعاب المتعددة بمراكز شباب كفر الشيخ في ثالث أيام عيد الأضحى