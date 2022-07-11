إصابة محامٍ سقط من أحد القطارات بمحطة سكك حديد ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب محامي، اليوم الإثنين، بعد أن سقط من قطار بمحطة سكك حديد مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط محامي من من قطار بمحطة سكك حديد مركز ببا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لنقله إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لبنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب ويدعي "س.ع.ح"محامي مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى وتم نقله إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.