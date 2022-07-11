أشخاص يحتاجون لتقليل السكر.. تعرف عليهم

كتبت ميرفت رشاد

السكر إذا تم تناوله بكميات أقل قد يكون غير ضار إلى حد ما، ولكن السكر المضاف موجود في كل مكان، ومن الصعب عدم تناوله بكميات كبيرة بشكل منتظم، معظم الأشخاص يأكلون الكثير من السكر، وسيكون معظم الناس أفضل حالًا لخفض مدخولهم من السكر، من خلال تناول نظام غذائي كامل أقل معالجة، وبينما يمكن للجميع الاستفادة من خفض تناول السكر، إلا أن هناك أنواعًا معينة من الأشخاص الذين قد يرغبون في مراقبة تناولهم للسكر المضاف بشكل منتظم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أشخاص يحتاجون لتقليل السكر مرضى السكري

قد يُطلب من مرضى السكري من قبل أطبائهم الحد من استهلاكهم للسكر المضاف، في حين أن هذا صحيح بالنسبة لمرضى السكر من النوع 2، فإن المصابين بداء السكري من النوع 2 يمكنهم التحكم في نسبة الجلوكوز لديهم من خلال النظام الغذائي بسهولة أكبر من أولئك المصابين بداء السكري من النوع 1. ويمكن أن يساعد خفض تناول السكر في إنقاص الوزن ، والذي سيساعد في نفس الوقت في تنظيم نسبة السكر في الدم.



الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة للغاية تؤثر على معظم الأشخاص، ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في إدارة مستويات ضغط الدم. لهذا السبب ، قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في مراقبة كمية السكر التي يتناولونها يوميًا.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في Nutrients، قد يتمكن الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم من خفض ضغط الدم عن طريق خفض تناول السكر.



الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب مراقبة تناول السكر ، يمكن أن يساهم استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر في زيادة الوزن ويرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.