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وزير الدفاع الأوكراني: نتكبد خسائر فادحة ونحتاج إلى المزيد من الأسلحة

الأحد، 10 يوليه 2022 07:02 م
وزير الدفاع الأوكراني: نتكبد خسائر فادحة ونحتاج إلى المزيد من الأسلحة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسى ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطالب شركاءه الغربيين بالمزيد من الأسلحة.

وقال ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "نحن بحاجة إلى تطوير وحداتنا واستبدالها وتعديلها، لأن لدينا خسائر فادحة. نريد المزيد من المدرعات، والمزيد من الأسلحة من شركائنا. نحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفنا على بعض الجهات، وتحديث التحصينات والتخطيط لاستراتيجية عملياتية جديدة".

ووفقا له، لم تعد أنظمة الصواريخ قصيرة المدى جافلين ونلاو مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية، تحتاج كييف الآن إلى مدفعيات بعيدة المدى.


روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

أليكسى ريزنيكوف

الجيش الاوكرانى



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