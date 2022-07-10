وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - بحسب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - إن الممثل الخاص للولايات المتحدة أكد مجددا أهمية تعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي في ​​مواجهة إطلاق كوريا للصواريخ الباليستية غير القانونية.

وأوضح أن إطلاق الصواريخ الباليستية تزعزع الاستقرار، مؤكدا ضرورة الالتزام للعمل عن كثب لتخفيف تهديدات النشاط الإلكتروني الذي وصفه ب"الخبيث" الذي تشكله كوريا الشمالية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنهم أيضا كرروا التزامهم بالطريق الدبلوماسي، داعيين بيونج يانج للعودة إلى الحوار.

كما أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة سونج كيم استمرار التزام الولايات المتحدة بالسعي لحل فوري لقضية الاختطاف.