اليوم السابع
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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب بات يحسب حسابا حقيقيا لبلادنا

الأحد، 10 يوليه 2022 09:34 ص
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب بات يحسب حسابا حقيقيا لبلادنا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن الغرب بات يحسب حسابا حقيقيا لروسيا كما كان الحال مع الاتحاد السوفيتي.


وقال ميدفيديف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد ـ إن ذلك كان من نتائج العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أن أساليب التعامل مع روسيا اختلفت بعد النجاح الذي حققته في العملية العسكرية.


وأوضح أنه من الضروري احترام مصالح روسيا بوصفها دولة عظمى، مشيرا إلى أن أهداف العملية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين تتحقق وسيكتمل تنفيذها بما في ذلك حماية مواطني دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.


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