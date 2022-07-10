موسكو لـ"الاتحاد الأوروبى": للصبر حدود وردنا سيكون ملائما

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال لم يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة نقل البضائع إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية، فإن رد روسيا سيكون ملائما، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد، ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "هذه الحالة المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود، لم يبلغهم أحد رسميا بالتفاصيل، ولكننا قلنا مرارا علنا ولهم بشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة".