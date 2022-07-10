كتبت فاطمة خليل

يحتاج الكثير من الناس إلى تناول المشروبات التي تساعد على تحسين الهضم، خاصة في عيد الأضحى، حيث تتزايد مشاكل الجهاز الهضمى بعد تناول الكثير من اللحوم والفتة، لذا يمكنك تناول عدد من المشروبات الطبيعية لتحسين الهضم، بحسب موقع "Dochealth".

مشروبات تساعدك على تحسين هضم الفتة واللحمة

الزنجبيل

الزنجبيل هو شاي رائع يمكنك تجربته بعد الاحتفال باللحوم، ويعتبر الزنجبيل من التوابل الرائعة المفيدة في علاج الغازات والانتفاخ والتشنج وعسر الهضم، كما أنه يسهل إفراغ المعدة.

الشمر

يحتوي شاي الشمر أيضًا على بعض الخصائص الملينة، لذا فهو يعزز حركات الأمعاء، يمكنك تناول بعض شاي الشمر لتسهيل عملية الهضم، خاصة إذا كنت مصابًا بالإمساك.

الشاي الأحمر

يحتوي الشاي الأحمر أيضًا على مركبات مثل الثيروبيجين التي تساعد في تحسين أعراض عسر الهضم ومع ذلك فإن شرب الشاي ليس عذراً للإفراط في تناول الطعام.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مفيد لتسهيل الهضم تساعد بعض أنواع الشاي الأخضر في التعامل مع الغثيان والإمساك وعسر الهضم وجميع الأشياء التي يمكن أن تتوقعها من الإكثار من تناول الكباب واللحوم.

أيضًا، نظرًا لأن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين ، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر عند استخدامه.

وبالمثل، يجب على الأشخاص الذين يتفاعلون بشكل سلبي مع الكافيين أن يكونوا حذرين بشأن استخدام الشاي الأخضر.

لذلك، للبقاء بصحة جيدة خلال العيد ، حاول أيضًا تناول كميات معتدلة من الشاي الأخضر بعد الوجبات.

شاي النعناع

شاي النعناع مفيد بشكل كبير لتسكين اضطراب المعدة ، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي.