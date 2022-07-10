مراكز شباب المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى.. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا عن تواصل فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، لليوم الثانى على التوالى، والتى أطلقها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتنفيذ الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، حيث تستمر فعاليات المبادرة طوال أيام العيد، بجميع مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، مع تكثيف أنشطة المراكز ودرجة الاستعداد لاستقبال المواطنين من جميع الفئات العمرية.

من جانبه قال مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تنفيذاّ لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تم تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وفتح كافة مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية لاستقبال كافة أطياف المجتمع لقضاء اجازة العيد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة فاعليات الاحتفالية على مدار أيام العيد، مع رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، حيث نفذت العديد من مراكز الشباب عدد من الفقرات والبرامج والأنشطة الترويحية والفنية وتوزيع الهدايا على الأطفال كذلك متابعة تنفيذ المبادرة بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة.



كما أشار عكاشة، إلى أن مراكز الشباب بالمحافظة، شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين، خلال اليوم الأول حيث تم استقبال أكثر من 5000 متردد، بكافة الإدارات، وتواصل اليوم جميع المراكز استقبال المواطنين منذ الثامنة صباحاً، وحتى منتصف الليل يومياً، حيث توجه اغلب المترددين من الشباب والطلائع إلى حمامات السباحة وحديقة الاطفال، والملاهى والكافيهات وصالات الألعاب وصالات الألعاب الإليكترونية، كما تم توزيع الهدايا ولعب على الأطفال مع تقديم فقرات فنية، وموسيقية.



جدير بالذكر أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، والتى تهدف لإضفاء روح الفرحة والبهجة للأطفال من خلال تقديم مجموعة انشطة وفعاليات وفقرات متنوعة، وتوزيع الهدايا عليهم، وتستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى



مراكز شباب محافظة المنيا تواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالى