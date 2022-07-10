متحف التحنيط بالأقصر ينظم ورشة فنية للأطفال احتفالاً بالعيد لرسم "خروف العيد".. صور

واحتفل متحف التحنيط بالأقصر بمرور 25 عاما على افتتاحه، فى مايو 2022، حيث يقول مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أنه على هامش الاحتفال بهذا اليوم، تم تنظيم جولات إرشادية وورش عمل مجانية لزوار المتحف اليوم ضمن تذكرة الدخول، الأمر الذي من شأنه يعمل على تعريف الزوار بتاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية ورفع الوعى السياحي والأثري لديهم، وأضاف أن الجولات الإرشادية تتضمن شرحا تفصيليا لمقتنيات المتحف وتاريخ إنشائه والهدف منه، في حين تشمل ورش العمل تنفيذ نماذج أثرية تحاكي عملية التحنيط في مصر القديمة وأدوات التحنيط والتوابيت والمعبودات في العالم الآخر.

ومن جانبه قال محمد شحاتة مدير عام المتحف أن المتحف يتكون من قاعة عرض واحدة، تضم حوالي 73 قطعة أثرية تعطي تعريفًا شاملًا لعملية التحنيط في مصر القديمة من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به من عصر الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر، مع عرض العديد من الأدوات المستخدمة في عملية التحنيط، بالإضافة إلى مجموعة من الأوانى الكانوبية، والتوابيت، والتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية، وعدد من المومياوات البشرية والحيوانية، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات تسع لنحو 200 فرد مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية وقاعة للتربية المتحفية والتنمية الثقافية وأخرى للعرض السينمائي وكافيتريا.



متحف التحنيط بالأقصر ينظم ورشة فنية للأطفال إحتفالاً بالعيد (1)



متحف التحنيط بالأقصر ينظم ورشة فنية للأطفال إحتفالاً بالعيد (2)



متحف التحنيط بالأقصر ينظم ورشة فنية للأطفال إحتفالاً بالعيد (3)