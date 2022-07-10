لمرضى السكر.. 10 نصائح للتعامل مع ضائقة السكرى

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تكون إدارة مرض السكرى صعبة في بعض الأحيان، وقد تشعر بالإرهاق، وتعني الإصابة بمرض السكرى أنك بحاجة إلى فحص مستويات السكر في الدم في كثير من الأحيان، واتخاذ خيارات غذائية صحية، وممارسة النشاط البدني، وتذكر تناول الدواء، واتخاذ قرارات جيدة أخرى بشأن صحتك عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى ذلك، قد تقلق أيضًا بشأن انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتكاليف الأدوية الخاصة بك، وظهور المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، مثل أمراض القلب أو تلف الأعصاب، وفقًا لما نشره موقع WebMD

وعندما يبدو كل هذا وكأنه لا يمكن التعامل معه كثيرًا، يعرف هذا الأمر بضائقة السكري، التي تحدث عندما يتسبب القلق والإحباط والغضب والإرهاق في عدم الاعتناء بنفسك ومواكبة المتطلبات اليومية لمرض السكري، وفيما يلي 10 نصائح يمكن أن تساعد في التصدي لهذه الضائقة :

1 - الانتباه لما تشعر به.

يشعر الجميع تقريبًا بالإحباط أو التوتر من وقت لآخر، يمكن أن يزيد التعامل مع مرض السكري من هذه المشاعر ويجعلك تشعر بالإرهاق، و قد يشير وجود هذه المشاعر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين إلى أنك بحاجة إلى مساعدة في التعامل مع مرض السكري لديك حتى تشعر بتحسن.

2 - أخبر طبيبك أو ممرضتك أو مرشد مرض السكري أو أخصائي علم النفس أو الأخصائي الاجتماعي بما تشعر به، ويمكنهم مساعدتك في حل مشكلاتك بشأن مرض السكري.

3 - تحدث إلى مقدمي الرعاية الصحية حول ردود الفعل السلبية التي قد تكون لدى الأشخاص الآخرين بشأن مرض السكري الخاص بك.

4 - اسأل عما إذا كانت المساعدة متاحة لتغطية تكاليف أدوية ومستلزمات مرض السكري.

5 - تحدث مع عائلتك وأصدقائك.

6 - اسمح لأحبائك بمساعدتك في رعاية مرض السكري الخاص بك.

7 - تحدث إلى مرضى السكري الآخرين.

8 - عندما تفكر في كل ما تحتاج إلى القيام به لإدارة مرض السكري الخاص بك ، فقد يكون الأمر مربكًا. للتعامل مع ضائقة السكري ، قم بعمل قائمة بجميع المهام التي عليك القيام بها لتعتني بنفسك كل يوم.

9 - حقق أهدافك على مراحل

10 - إذا لاحظت أنك تشعر بالإحباط والتعب وعدم القدرة على اتخاذ قرارات بشأن رعاية مرضى السكري أخبر عائلتك وأصدقائك ومقدمي الرعاية الصحية.