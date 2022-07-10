لمرضى السكر.. كيف تتناول الفتة واللحمة بطريقة صحية؟

كتبت فاطمة خليل

يتميز الاحتفال بعيد الأضحى بتناول الكثير من الطعام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وهذا يمكن أن يزيد من صعوبة إدارة مرض السكري، لذا في هذا التقرير نتعرف على نصائح حول كيفية تناول الفتة واللحمة بطريقة صحية، بحسب موقع جمعية السكرى البريطانية.

لمريض السكر.. كيف تتناول الفتة واللحمة بطريقة صحية؟



1. قم بإجراء مقايضات سهلة لتقليل تناول السكر والملح والدهون



تذكر أن تحافظ على رطوبتك عن طريق شرب المشروبات الخالية من السكر ، بدلاً من المشروبات الغازية أو العصائر التي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر المضاف

حاول طهي الطعام في المنزل إذا استطعت ، وبهذه الطريقة ستعرف بالضبط ما يوجد في طعامك يمكنك أيضًا تقليل كمية الدهون في وصفتك الخاص ، على سبيل المثال عن طريق شواء اللحم بدلاً من القلي.

2. انتبه لأحجام الحصص الغذائية



من السهل الإفراط في تناول الطعام أثناء الاحتفالات مثل العيد ، ولكن إدراك أحجام حصصك يمكن أن يساعدك في تجنب تناول المزيد مما كنت تخطط له.

حاول أن تمتلئ بالخضروات ، وهذا سيساعدك على الشعور بالشبع ، والتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع يمكنك أيضًا تجربة استخدام أطباق أو أوعية أصغر حجمًا لمساعدتك في إدارة حصصك.

3. إدارة مستويات السكر في الدم



إذا كنت تتحقق عادةً من مستويات السكر في الدم ، فستحتاج إلى فحصها كثيرًا خلال الاحتفالات للتأكد من بقائها في النطاق المستهدف. جرب الطهي باستخدام أرز الحبوب الكاملة بدلاً من الطهي بالأرز الأبيض.

سيتم امتصاص الأرز كامل الحبوب بشكل أبطأ ، مما يساعد على إبطاء سرعة ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.

4. احصل على الألياف



البقول مثل الحمص والفاصوليا والعدس توفر بروتين نباتي منخفض بشكل طبيعي في الملح والدهون سيؤدي استخدام هذه الأطعمة لتحل محل بعض اللحوم الحمراء أو خيارات اللحوم المصنعة إلى تقليل تناول الملح والدهون.

على المدى الطويل ، سيساعدك تناول كميات أقل من الملح والدهون في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم والمساعدة في الحفاظ على صحة قلبك.

إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء ليس جيدًا لقلوبنا ويمكن أن يزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول لديك ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. النشاط البدنى



عندما نحتفل بالطعام، يكون من السهل استهلاك سعرات حرارية أكثر مما نخطط له.

حاول أن تظل نشطًا ، على سبيل المثال من خلال الذهاب في نزهة لمقابلة أصدقائك وأقاربك.