لبنان يدين اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

أ ش أ

أدان لبنان، بأشد العبارات، اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مشيرا إلى أن اغتياله خسارة للأسرة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - "أودت هذه الجريمة بحياة أحد كبار الشخصيات اليابانية والعالمية صاحب البصمات المتميزة في جميع المحافل الدولية وفي ارساء قواعد القانون الدولي. وقد شكل إغتياله خسارة ليس للشعب الياباني الصديق فقط بل للأسرة الدولية كافة".

وأضافت: "كان الراحل الكبير صديقا للبنان ولشعبه بصفته عضوا في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية- اللبنانية، وسبق أن زار لبنان بصفته هذه".

وتوجهت "بأصدق عبارات المواساة للامبراطور والحكومة والشعب الياباني وخصوصا عائلته بأحر التعازي".