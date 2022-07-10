اليوم السابع
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كيف تتعامل الحكومة مع ملف التدريب على التصدير؟

الأحد، 10 يوليه 2022 12:00 ص
كيف تتعامل الحكومة مع ملف التدريب على التصدير؟ صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها في عملية التدريب للشركات المصدرة خلال الفترة الحالية، كما نجحت في تنفيذ خطة واسعة على مدار سنوات نرصد ملامحها في السطور التالية:
 
- بتنفيذ اجمالى عدد 818 برنامج لاجمالى عدد 31365 متدرب وذلك كالآتي: 
 
- تنفيذ عدد 550 برنامج مزاولة التصدير لاجمالى عدد 16596 متدرب
 
- تنفيذ 123 برنامج مزاولة الاستيراد لاجمالى 12106 متدرب
 
- تنفيذ 18 دورة من برنامج إعداد أخصائي التصدير لاجمالى 308 متدرب
 
- تنفيذ 27 دورة من البرنامج الأساسي للتصدير لاجمالى 494 متدرب
 
- تنفيذ 3 دورات من برنامج التسعير للتصدير لاجمالى 33 متدرب
 
- تنفيذ دورتين من برنامج لوجستيات التصدير لاجمالى 20 متدرب
 
- تنفيذ دورتين من برنامج اليات الدفع والمصطلحات التجارية INCOTERMS لاجمالى 20 متدرب
 
- تنفيذ دورة من برنامج "خطة تسويق الصادرات" لاجمالى 21 متدرب
 
- تنفيذ دورتين من برنامج "الاشتراك بالمعارض التجارية" لاجمالى عدد 17
 
- تنفيذ دورتين من برنامج "إدارة مخاطر الصادرات" لاجمالى 41 متدرب
 
- تنفيذ دورتين من برنامج "تحليل المعلومات التجارية" لاجمالى 26 متدرب
 
- تنفيذ دورتين من برنامج "الاتفاقيات التجارية" لاجمالى 45 متدرب
 
- تنفيذ 5 دورات من برنامج "التتبع للحاصلات الزراعية" لاجمالى 119 متدرب
 
- تنفيذ 3 دورات من برنامج "التسويق الالكترونى" لاجمالى 43 متدرب
 
- تنفيذ برنامج "بناء القدرات التصديرية" لاجمالى 16 متدرب
 
- تنفيذ 5 دورات من برنامج "إجراءات ومستندات التصدير" لاجمالى 57 متدرب
 
- مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" تضمن 22 برنامج "إعداد أخصائي التصدير" لعدد 591 متدرب
 
- تنفيذ برنامج "حرفي" لرفع مهارات رواد الأعمال حيث تم تنفيذ 17 برنامج لاجمالى 288 متدرب
 
- تنفيذ برنامج "نظام إدارة الأعمال" بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) تضمنت 6 برامج لـ100 متدرب من الدول الافريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا، و10 برامج في "التسويق الدولى واعداد الخطة التصديرية" لاجمالى 55 متدرب من الدول العربية
 
- تنفيذ ورشة عمل لأصحاب الحرف اليدوية لعدد 31 متدرب، وتنفيذ ورشتى عمل بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" بمدينة دمياط والقاهرة لعدد 150 متدرب 
 
- توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين واتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP، حيث تم تنفيذ عدد ٦ برامج لاجمالى عدد ١٠٩ متدرب
 
- تنفيذ 3 دورات من برنامج "تدريب المدربين" لاجمالى 28 متدرب في إطار مشروع "مبادرة التجارة الخضراء"
 
- تنفيذ برنامج "ضمان الائتمان وتمويل الصادرات " بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لـ21 متدرب
 
- تنفيذ دورتين من برنامج "التسويق الدولى وتحليل المعلومات التجارية" بالمملكة العربية السعودية لـ30 متدرب
 

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