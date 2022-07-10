اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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بمبادرة العيد أحلى..

"قادرون باختلاف" والأطفال يشاركون فى فعاليات البرامج والترفيه فى كفر الشيخ

الأحد، 10 يوليه 2022 05:12 م
"قادرون باختلاف" والأطفال يشاركون فى فعاليات البرامج والترفيه فى كفر الشيخ "قادرون باختلاف" والأطفال يشاركون فى فعاليات البرامج والترفيه فى كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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احتفل مركز شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة ذوى الهمم ضمن مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب فيما تواصل مراكز شباب كفر الشيخ تقديم البرامج والفعاليات الترفيهية في إطار مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب مصر "، ويستمر توافد المواطنين بمختلف الفئات، لقضاء وقت ترفيهي للطلائع والشباب بمراكز الشباب"، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ،وقد شهدت إقبالاً كبيراً منذ انطلاق المبادرة أمس من الرواد داخل مراكز شباب بكافة أنحاء المحافظة.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة بقيادة وزير الشباب والرياضة، تحت شعار  " العيد أحلى بمراكز الشباب " تهدف لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة، وقد أصدر محروس تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية مشكلة من فريق إدارتى الشباب والطلائع لمتابعة فاعليات الاحتفالية بمراكز الشباب ، ووجه بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

وأضاف محروس، استطاعت مراكز شباب كفر الشيخ جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهي للطلائع والشباب " ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب،  وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم ، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية يأتى ذلك بإشراف عبد المنعم الكنان، وكيل المديرية للشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، ويوم ترفيهي بمراكز الشباب يأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة  "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وبتوجيهات من القيادة السياسية، لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

 

الاستعانة بالتنورة
الاستعانة بالتنورة

 

تعدد الالعاب بمراكز الشباب لذوي الهمم
تعدد الالعاب بمراكز الشباب لذوي الهمم

 

تفاعل ذوي الهمم مع الحضور اثناء الاحتفاليات
تفاعل ذوي الهمم مع الحضور اثناء الاحتفاليات

 

جانب من ممارسة الالعاب بمراككز الشباب بحضور ذوي الهمم
جانب من ممارسة الالعاب بمراككز الشباب بحضور ذوي الهمم

 

سعادة الاطفال بالألعاب
سعادة الاطفال بالألعاب

 

مشاركة الاطفال للالعاب بمراكز الشباب
مشاركة الاطفال للالعاب بمراكز الشباب

 

مشاركة الاطفال للألعاب
مشاركة الاطفال للألعاب

 

مشاركة قادرون باختلاف الاحتفاليات بمراكز الشباب
مشاركة قادرون باختلاف الاحتفاليات بمراكز الشباب

 

 
 
 

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ذوي الهمم

محافظة كفر الشيخ

مراكز الشباب

عيد الاضحى

إدارة مركزية



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