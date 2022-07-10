غرفة التجارة: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية عززت مكانة مصر البترولية

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الغاز الطبيعى، لا سيما الى أوروبا التي تعانى جراء الحرب، ليس فقط في مجال الطاقة، بل تقريبا في كل النواحى الاقتصادية .

أضاف محمد زاهر لـ" اليوم السابع"، أن مصر تمتلك ثروات كبيرة في مجال التعدين والطاقة عموما، وبالتالي فإن فرص نموها في هذا المجال كبيرة خاصة مع الاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال تساعد على سرعة الإنجاز، وفى الوقت نفسه ضخ استثمارات جديدة، مشيدا بجهود الحكومة ووزارة البترول في جذب الاستثمار لقطاع البترول والتعدين في مصر لاستغلال كافة الثروات المتاحة ومنها استغلال ثروات الذهب.

أشار أن أثار تعامل الحكومة مع الأزمات اتضح في تحقيق معدلات نمو إيجابية برغم معاناة وانخفاض نمو أغلب دول العالم، علاوة على زيادة الصادرات مما يعزز من الاحتياطي النقدى المصرى ويساهم في خفض عجز الميزان التجارى.