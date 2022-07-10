اليوم السابع
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ضبط 14380 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد، 10 يوليه 2022 11:36 ص
ضبط 14380 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 14380 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14380) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (3200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(100) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 

 


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