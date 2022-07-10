ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، بأسلوب المغافلة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض (2هاتف محمول) للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبسؤاله عن مصدرهما ، إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة " ، وأن الهاتفين من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب ، أمكن تحديد المجنى عليهما وبإستدعائهما تعرفا على الهاتفين وإتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.