كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية فى منطقة زابوروجيا الأوكرانية، يفجينى باليتسكى، أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يرون أنفسهم كيانا منفصلا تابعا لروسيا فى المستقبل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية فى منطقة زابوروجيا الأوكرانية أن أكثر من 60% من سكان منطقة زابوروجيه يرغبون فى أن يروا أنفسهم كيانا منفصلا داخل روسيا ويريدون أن يتبعوا سيناريو شبه جزيرة القرم، متابعا: بالنسبة لنا، فإن شبه جزيرة القرم اليوم هى مؤشر، فعندما أصبحت جزءا من روسيا، تم بناء الطرق وزيادة الرواتب وتعزيز المجال الاجتماعى، كما حققت المنطقة نتائج عظيمة فى بناء وتطوير البنية التحتية.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية فى منطقة زابوروجيا الأوكرانية أن على الرغم من الأكاذيب التى تتدفق من القنوات الأوكرانية والأجنبية، فإننا نرى الحقيقة ونتحدث إلى الناس ونعرف الطريق الذى نريد أن نسير فيه، مشيرا إلى أن الاستعدادات لإجراء استفتاء حول مسألة انضمام المنطقة إلى روسيا يمكن أن تتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.