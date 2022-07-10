رفع 2119 طن قمامة ومخلفات خلال ثانى أيام عيد الأضحى بكفر الشيخ والمنوفية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التى جرى رفعها،1999طنا بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 384 طنا، وببرج البرلس 49طنًا، وبسيدى سالم 157طنا، وبسيدى غازى 43 طنا، وببلطيم 119 طنا، وبالرياض 113طنًا، وبالحامول 158 طنا، وبمصيف بلطيم 38طن، وبقلين 128طنًا، وبيلا 182طنًا، وبدسوق 255طن، وبفوه 197طنًا، وبمطوبس 164طنًا، وبمسير 26 طن "، بإجمالى 1999 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال الـ3 فترات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



رفع 120 طن قمامة فى ثانى أيام عيد الأضحى بقويسنا فى المنوفية

وواصل مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية رفع تراكمات القمامة بالميادين المختلفة والوحدات المحلية بالتزامن مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات سامى سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا وبإشراف المهندس محمود عبدالسلام نائب رئيس المركز لشئون القرى، لاستمرار أعمال منظومة النظافة بالوردية بشوارع وميادين مدينة قويسنا.

ومن جانب آخر تابع نائب رئيس المركز أعمال رفع تجمعات القمامة من محطة المناولة الوسطيه بقويسنا ورفع ما يقرب من 120طن قمامة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام وحضراتكم بخير.

وأكد رئيس المدينة أن الأعمال متواصلة من أجل القضاء على أى تراكمات ومن أجل توفير الجو النفسى الأمن للمواطنين وتحقيق الارتياح بينهم احتفالا بعيد الأضحى المبارك.



استمرار اعمال النظافة



رفع القمامة بصفة مستمرة



رفع المخلفات ببلطيم



رفع المخلفات بالحامول



رفع المخلفات بدسوق



رفع تالمخلفات



كنس الشوارع وتنظيفها



كنس الشوارع