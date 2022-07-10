رئيس الشيشان: الجيش الأوكراني يخسر أكثر من 100 مقاتل في كل معركة

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن الجيش الأوكراني يخسر أكثر من 100 مقاتل في كل معركة، حيث عرض مشاهد لنزع السلاح من الجنود الأوكرانيين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس جمهورية الشيشان إنه من أجل تبديد كل الشكوك، أعرض هذه المشاهد، التي تم تصويرها كلها في نفس المكان. كما ترون، ساحة المعركة مليئة بالجنود الأوكرانيين منزوعي السلاح، موضحا أن هذه المشاهد تتكرر في كل مكان تقريبا.

وتابع رئيس جمهورية الشيشان : في المعركة الواحدة، في المتوسط ​​، يتم إرسال أكثر من 100 من النازيين وعناصر بانديرا والشياطين، وجميع النفايات المتبقية إلى بانديرا، وهذه حقيقة تدعمها معلومات استخباراتية موثوقة من وقت لآخر، وهذه هي بالضبط الطريقة التي تم بها تطهير جمهورية لوجانسك الشعبية بأكملها بكفاءة وسرعة ودقة.