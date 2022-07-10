اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس ائتلاف النصر بالعراق يدعو القوى السياسية في البلاد إلى تجاوز خلافاتها

الأحد، 10 يوليه 2022 03:11 م
رئيس ائتلاف النصر بالعراق يدعو القوى السياسية في البلاد إلى تجاوز خلافاتها رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي
أ ش أ

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دعا رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي، اليوم الأحد، جميع القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها لأجل العراق، مؤكدا أن الوطنية العراقية لن تموت، وستنتصر في جميع معارك الوحدة والهوية والمستقبل.


وقال العبادي - في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير الموصل - أن "يوم تحرير الموصل ملحمة للوطنية العراقية التي برهنت على قوتها وانتصارها على الإرهاب الأسود"، مشددا على أن "الوطنية العراقية لن تموت، وكما انتصرت على الإرهاب فستنتصر في جميع معارك الوحدة والهوية والمستقبل".


ودعا القوى السياسية كافة لـ"تجاوز خلافاتها لأجل العراق، وصناعة الأمل لشعب العراق"، موجها التحية لجميع القوات العراقية بمختلف صنوفها.


العراق

ائتلاف النصر فى العراق

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