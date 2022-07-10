يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية واحدى جمعيات المجتمع المدنى، وإنطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لرفع العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ويأتي ذلك تماشياً مع المسئولية المجتمعية للجمعية فى توفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لتلك الفئات المستحقة لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وتحسين مستوى الحياة المعيشية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .

وتتم عملية توزيع لحوم الأضاحى من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بنطاق المحافظة ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجاً ، مثمناً جهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد علي دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.



ذبح 35 عجل أضاحى وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية خلال عيد الأضحى



ذبح 35 عجل أضاحى وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية خلال عيد الأضحى



ذبح 35 عجل أضاحى وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية خلال عيد الأضحى



محافظ المنوفيــة



