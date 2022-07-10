اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 03:07 م
أكرم القصاص
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خلوا بالكم.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة (إنفوجراف)

الأحد، 10 يوليه 2022 01:52 م
خلوا بالكم.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة (إنفوجراف) حالة الطقس اليوم

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
 
طقس
 
 
- تشهد البلاد ارتفاعا بدرجات الحرارة وتصل لـ38 درجة بالقاهرة مع ارتفاع نسب الرطوبة على الوجه البحرى وجنوب البلاد.
- تتوقع الأرصاد اعتدال درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وتنصح الهيئة المواطنين:
- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهـر وحتى الخامسة مساء.
- ارتداء غطـاء واقٍ للرأس أو استخدام المظـلة حال التعرض لأشعة الشمس.
- تجنب السفر وقت الظهيرة.
- عدم التواجد بأماكن مغلقة سيئة التهوية.
- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

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