خلوا بالكم.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة (إنفوجراف)

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

- تشهد البلاد ارتفاعا بدرجات الحرارة وتصل لـ38 درجة بالقاهرة مع ارتفاع نسب الرطوبة على الوجه البحرى وجنوب البلاد.

- تتوقع الأرصاد اعتدال درجات الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتنصح الهيئة المواطنين:

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهـر وحتى الخامسة مساء.

- ارتداء غطـاء واقٍ للرأس أو استخدام المظـلة حال التعرض لأشعة الشمس.

- تجنب السفر وقت الظهيرة.

- عدم التواجد بأماكن مغلقة سيئة التهوية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.