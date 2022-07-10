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خبير اقتصادى: ما بين 2022 و2023 سيكون عاما من الاضطرابات المالية والاقتصادية

الأحد، 10 يوليه 2022 11:26 م
خبير اقتصادى: ما بين 2022 و2023 سيكون عاما من الاضطرابات المالية والاقتصادية التضخم
كتب أحمد عرفة

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قال محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن الفترة ما بين عامى 2022 و2023 سيكون عام من الاضطرابات المالية والاقتصادية فى كافة دول العالم.

 

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم اشتعال الأزمة الاقتصادية العالمية أكثر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولكن المسببات الرئيسية كانت قبل ذلك. 

 

وتابع الخبير الاقتصادى: "لا نواجه التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأكرانية فقط ولكن كنا فى أزمة حقيقية بسبب جائحة كورونا".

 

ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن سبب الأزمة الاقتصادية العالمية هو المحفزات التى قدمتها العديد من دول العالم لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وهو ما انعكس على اقتصاديات العالم.

 


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