حى ثان الإسماعيلية يشن حملة على نقاط الذبح والتفتيش للإلتزام بالإشتراطات البيئية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شن حى ثان الإسماعيلية حملة للمرور على نقاط الذبح والتفتيش على الالتزام بالاشتراطات البيئية، وكلف المحاسب كرم الشحات رئيس حى ثان الإسماعيلية اليوم الأحد إدارة شئون البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى على الطبيعة لمراجعة إشتراطات البيئة والتفتيش على الإلتزام بالإشتراطات المطلوبة في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة من تحرير 5 إنذارات يتبعها محاضر بيئية بالتنسيق مع قسم شرطة المسطحات البيئية، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الإنضباطية على مستوى المحافظة.



الحملة