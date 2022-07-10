اليوم السابع
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حى ثان الإسماعيلية يشن حملة على نقاط الذبح والتفتيش للإلتزام بالإشتراطات البيئية

الأحد، 10 يوليه 2022 12:53 م
حى ثان الإسماعيلية يشن حملة على نقاط الذبح والتفتيش للإلتزام بالإشتراطات البيئية جانب من مرور الحملة على نقاط الذبح بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شن حى ثان الإسماعيلية حملة للمرور على نقاط الذبح والتفتيش على الالتزام بالاشتراطات البيئية، وكلف المحاسب كرم الشحات رئيس حى ثان الإسماعيلية اليوم الأحد إدارة شئون البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى على الطبيعة لمراجعة إشتراطات البيئة والتفتيش على الإلتزام بالإشتراطات المطلوبة في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة من تحرير 5 إنذارات يتبعها محاضر بيئية بالتنسيق مع قسم شرطة المسطحات البيئية، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الإنضباطية على مستوى المحافظة

 

الحملة
الحملة

 

حملة للمرور على نقاط الذبح
حملة للمرور على نقاط الذبح

 


الاسماعيلية

اشتراطات البيئة

المسطحات المائية

محافظ الاسماعيلية



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