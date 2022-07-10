توقيع الكشف الطبى على 1669 شخصا بقرية أسمنت بالمنيا

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1669 شخص وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ان توزيع الحالات كالتالى 333 حالة جراحة و394 حالة اطفال و 326 باطنة و 62 نساء و160 اسنان و11 أنف واذن و190 جلدية و63 تنظيم أسرة.

كما تم عمل 193 تحاليل مختلفة وعمل 21 حالة موجات صوتيه وعمل 6 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر ل 120 متردد وتم اجراء خلع اسنان ل11 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ل 91 متردد وتم استخدام 7عيادات متنقلة.