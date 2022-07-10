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توقيع الكشف الطبى على 1669 شخصا بقرية أسمنت بالمنيا

الأحد، 10 يوليه 2022 10:59 ص
توقيع الكشف الطبى على 1669 شخصا بقرية أسمنت بالمنيا الكشف الطبى - أرشيفيه
المنيا-حسن عبد الغفار

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نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية لقرية أسمنت بأبو قرقاص على مدار يومين وذلك في اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا. 
 
قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1669 شخص وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات. 
 
وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة  ان توزيع الحالات كالتالى 333  حالة جراحة و394 حالة اطفال و 326    باطنة و 62  نساء و160  اسنان و11 أنف واذن  و190 جلدية و63 تنظيم أسرة. 
 
كما تم عمل 193  تحاليل مختلفة وعمل   21  حالة موجات صوتيه وعمل  6 حالات اشعة سينية وكشف مبكر  للضغط والسكر ل  120  متردد وتم اجراء خلع اسنان ل11 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ل 91   متردد  وتم استخدام  7عيادات متنقلة.

 


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