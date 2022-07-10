اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 04:15 م
أكرم القصاص
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بسبب كسر في خط قنا.. مياه الشرب تعدل مواعيد الضخ بمناطق سفاجا.. تعرف عليها

الأحد، 10 يوليه 2022 04:03 م
بسبب كسر في خط قنا.. مياه الشرب تعدل مواعيد الضخ بمناطق سفاجا.. تعرف عليها كسر خط مياه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقب حدوث كسر مفاجأ بخط مياه قنا - سفاجا والمغذي لمدينة سفاجا، أعلنت مياه الشرب والصرف الصحي عن تعديل في مواعيد ضخ المياه لمدينة سفاجا وهي كتالي..
 
اليوم الأحد سيتم ضخ المياه بمنطقة سفاجا البلد، كما سيتم ضخ المياه غدا الاثنين بمناطق  الاهالي وبلوكات ك 1- الاسكان الغربي الشيماء بلوكات الثانوي_ الالمونيوم - القضاه- قريه ام الحويطات
 
ويتم الضخ بعد غدا الثلاثاء بمناطق مجلس المدينه و الاسكان الشرقي، والقاديسيه، وعمارات التامين، ويتم الضخ يوم الأربعاء المقبل بمناطق الأشغال وعمارات الجيش- المركز السياحي ك8
 
كذلك يتم الضخ يوم الخميس بمناطق الاشغال 2، والجمعة بمناطق العمارات (ك5 - حي الهدي الاستاد. المثلث مبارك مبارك2)، والسبت بمناطق الاذاعة والتليفزيون - المدينه الصناعية 

 


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