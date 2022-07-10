الصين وألمانيا تتفقان على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات

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اتفقت الصين وألمانيا على الاستفادة من الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا، قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي إن تنمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين كانت مثمرة، ووصل تطور العلاقات الثنائية إلى مرحلة النضج.

وأعرب وانج عن استعداد الصين للتعاون مع ألمانيا لتلخيص الخبرات ورسم التعاون الثنائي للسنوات الـ50 المقبلة من أجل ضخ قوة دفع جديدة في تنمية العلاقات الثنائية.

من جانبها، قالت بيربوك إن ألمانيا تولى أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين، وتتوقع الاستفادة من الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لتعميق التعاون الثنائى فى كافة المجالات.

كما أعربت عن أمل ألمانيا في إجراء حوارات مع الصين إزاء سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والتبادلات بشأن تغير المناخ والتنمية الخضراء وخفض الانبعاثات.

وقال وانج إنه من الطبيعي أن يكون للصين وألمانيا وجهات نظر مختلفة بشأن قضية حقوق الإنسان، حيث يختلف البلدان في النظم الاجتماعية، ومرحلة التنمية، والخلفيات التاريخية والثقافية.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الحزب الشيوعي الصيني قاد 1.4 مليار صيني للخروج من الفقر المدقع للشروع في رحلة جديدة نحو الازدهار المشترك، ما يعد مساهمة كبيرة في الحضارة الإنسانية.

وأكد أن الصين ستبذل جهودا متسقة لتعزيز تنمية قضية حقوق الإنسان، وهي مستعدة لمواصلة التبادلات الودية مع الدول الأخرى بشأن هذه القضية على أساس الاحترام المتبادل.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، شدد وانج على أن جميع المشاركين في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 دعوا إلى وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

وأضاف أن الصين تعمل على الدفع من أجل السلام وتسهيل المحادثات، وشجعت الأطراف المعنية على التفاوض من أجل التوصل إلى حل، وستواصل لعب دور بنّاء في هذا الشأن.