كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، وصول دفعة أولى من جنود أوكرانيين دون خبرة للتدريب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وفت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو أسقط ثلاث مقاتلات أوكرانية، كما تم القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان اليوم الأحد، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن مقاتلات (سو-35) الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، اثنتان من طراز (سو-25) في مقاطعة خاركوف، ومقاتلتان من طراز (سو-25) و(ميغ-29) في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن القوات الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة في مدينة سلافيانسك، وتم القضاء على أكثر من 100 عنصر من القوات الأوكرانية، وتدمير أكثر من 1000 قذيفة مدفعية لمدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع، وحوالي 700 منصة لصواريخ غراد.

واستهدفت القوات الجوية الروسية 17 مركز قيادة، وأربع وحدات من قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بالإضافة إلى مخزني أسلحة مع مدافع هاوتزر أمريكية الصنع M777، كما استهدفت نقاط وحدات المدفعية في 42 منطقة، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 نقطة.