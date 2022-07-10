"التنمية المحلية" توجه العاملين بالمحليات باستمرار حملات النظافة طوال العيد

كتب على عبد الرحمن

شددت وزارة التنمية المحلية ، على العاملين في المحليات بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات نظافة الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد ورفع أى مخلفات على مدار الساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات المحليات خلال أيام العيد.

وأكدت الوزارة أهمية القيام بأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات، مع التواجد اليومى لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء وازالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار الساعة قبيل عيد الأضحى المبارك وتواصل عملها طوال إجازة العيد، بالتنسيق مع غرف العمليات في كل محافظة، تحسبًا لأى طوارئ أو مشكلات يتم رصدها والتعامل معها أولا بأول، وخاصة أي شكاوى ترد من المواطنين متعلقة بأسعار السلع واللحوم وتعريفة ركوب المواصلات، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783.

يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد في وقت سابق ضرورة الإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، لافتا إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، وقيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.