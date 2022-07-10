اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 02:16 م
أكرم القصاص
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استقالة وزير الاستثمار السريلانكي من منصبه إثر الاحتجاجات العارمة

الأحد، 10 يوليه 2022 12:50 م
استقالة وزير الاستثمار السريلانكي من منصبه إثر الاحتجاجات العارمة سريلانكا - أرشيفية
أ ش أ

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قدم وزير الاستثمار السريلانكي داميكا بيريرا اليوم الأحد استقالته من منصبه بعد مرور أقل من شهر من تعيينه حيث تولى الحقيبة الوزارية يوم 24 من الشهر الماضي. 


وذكرت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية أن هذا القرار جاء نتيجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح البلاد منذ أمس الأول مطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا. 


وكان آلاف من المحتجين قد اقتحموا أمس مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.


وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا. يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.


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