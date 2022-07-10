إنقاذ 54 حالة من الغرق فى ثانى أيام العيد برأس البر

دمياط معتز الشربيني

استقبلت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي ونواب المدينة؛ المصطافين ورواد المدينة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات الوحدة.

تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد 54 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 86 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد مدينة رأس البر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.