إصابة 4 سيدات فى تصادم دراجة بخارية وتوك توك ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

أصيبت 4 سيدات، اليوم الأحد، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك أعلي كوبري الواسطى شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم دراجة بخارية مع توك توك أعلي كوبري الواسطى شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 سيدات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لنقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف نوال عبدالشافي محمد57 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعلا كامل عبدالعزيز 46 سنة، مصابة بكدمات بالذراع الأيمن، ونورا دياب عبدالعزيز 36 سنة، مصابة بسحجات بالجانب الأيسر وكدمات بالرأس، وهيام دياب عبدالعزيز ، 38 سنة، مصابة بكدمات بالرأس، وجميعهن مقيمات بجزيرة المساعدة التا بعة لمركز الواسطى.

تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لهن تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.