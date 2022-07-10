اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 08:08 م
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إصابة شاب بطعنة فى الصدر ببورسعيد

الأحد، 10 يوليه 2022 07:08 م
إصابة شاب بطعنة فى الصدر ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بطعنة فى الصدر، اليوم الأحد، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض أمام أرض استاد النادى المصري.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، الشاب: محمد أحمد السيد المصرى 19 عاما، مصاب بجرح طعنى فى الصدر، بادعاء الاعتداء عليه بسلاح أبيض أمام أرض استاد النادى المصري.

حُرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، كما يجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

 

 


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