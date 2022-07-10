إصابة شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرفين بمصيف بلطيم

استقبل مستشفى بلطيم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، صالح محمد عبد القوي مصاب بجرح قطعي بالبطن، وجرى عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة للشاب، داخل استقبال المستشفى، وتم نقله عبر سيارة إسعاف، لمستشفى دمياط الجامعي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة نظرًا لخطورة حالته.

وقال أحمد عامر عبدالله، شاهد عيان، إن صالح محمد يعمل داخل مصيف مدينة بلطيم، ومشهود له بحسن الخلق، طُعن أثناء فضه مشاجرة بين عدد من شباب قريته داخل مدينة مصيف بلطيم، مؤكداً أنه أثناء محاولته إنهاء المشاجرة قام أحد طرفي المشاجرة بطعنه طعنة نافذة أدت لإصابته بإصابات خطرة، جرى على إثرها نقله إلى مستشفى بلطيم المركزي، ومنها إلى مستشفى دمياط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.