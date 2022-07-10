اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في العالم هي الأعلى منذ عقد

الأحد، 10 يوليه 2022 07:30 م
أمين عام الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في العالم هي الأعلى منذ عقد جوتيريش
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن أسعار الغذاء في العالم هي الأعلى منذ عقد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أن عدد من يواجهون خطر الجوع بالعالم في تزايد.

 

وفى وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعمه للجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث انطلق مؤتمر في سويسرا لحشد الدعم لها.

 

وسلط الأمين العام  بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في رسالته بالفيديو إلى حوالي 40 من ممثلي الدول وبنك الاستثمار الأوروبي المجتمعين في (لوجانو) إحدى المدن السويسرية ـ الضوء على الأثر البشري المأساوي للصراع، فضلا عن التحديات طويلة الأجل..قائلا" الحرب الروسية في أوكرانيا حصدت أرواح الآلاف وشرّدت الملايين قسرا، إن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم ويتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر والأضرار والدمار الذي لحق بالمنازل، والمدارس والمستشفيات، كل ذلك سيستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائه، هذه طريق طويلة، لكن يجب أن تبدأ الآن".


جوتيريش

الأمم المتحده

الغذاء

العالم

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة