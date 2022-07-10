اليوم السابع
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أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريقين الشرقي والغربي جنوب الأقصر

الأحد، 10 يوليه 2022 04:12 م
أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريقين الشرقي والغربي جنوب الأقصر أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريقين الشرقي والغربي جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال نظافة مكثفة فى الطريق الشرقي والغربي السريع بمجلس قروى النمسا، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بالمتابعة والعمل اليومي في حملات النظافة خلال العيد.

وفي هذا الصدد قام اليوم الأحد ثاني أيام العيد المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة أعمال النظافة ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي طراد النيل بداية من النمسا حتى نهاية الوحدة المحلية بالمكسر، والطريق الغربي السريع بداية من القرية حتى نهاية الوحدة المحلية بالمساوية ومن أمام الوحدة الصحية بالقرايا، وتم رفع الإشغالات وتوسعة الطريق وتم رفع الصناديق وجارى إستمرار العمل يومياً بالوحدة المحلية بالنمسا.

فيما تشهد قرية توماس وعافية بمدينة إسنا، استمرار العمل في المجمع الخدمات الزراعي بقرية توماس 2، ومحطة الصرف الصحي بقرية توماس 2 التابع لمجلس قروي توماس وعافيه، حيث يتابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذي يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق  الدور الأرضي مركز تكنولجي، والدور الأول علوي بها مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب سجل مدني ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تضامن اجتماعي تحت الإنشاء.

وخلال الجولات أكد اللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المخصصة لإنهاء المشروعات، وعلى المتابعة اليومية من رئيس القرية على المشروعات، وتقديم تذليل أى عقبات قد تعوق أى مشروع بالقرية، كما تابع رئيس المركز انتظام العمل داخل الوحدة المحلية لقرية الحلة وعقد إجتماعاً موسع مع موظفي الوحدة لمناقشة العمل فى تلك المشروعات المختلفة.

 

أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (5)
أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (5)

 

أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (1)
أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (1)

 

أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (2)
أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (2)

 

أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (3)
أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (3)

 

أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (4)
أعمال نظافة مكثفة فى ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي والغربي السريع (4)

 


الاقصر

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